Bad Blankenburg tut sich mit Kurbeitrag weiter schwer

Der Stadtrat von Bad Blankenburg tut sich weiter schwer mit einer Entscheidung zum Thema Kurbeitrag. Das wurde in der Sitzung am Mittwoch deutlich. Laut einer Information von Bürgermeister Mike George (FW) will man sich hinsichtlich der terminlichen Einführung sowie der Befreiungstatbestände an der Stadt Saalfeld orientieren. „Dies zu prüfen war der Auftrag an die Stadtverwaltung“, so der Bürgermeister. In Saalfeld ist die Beschlussfassung über einen Kurbeitrag am 29. Januar im Stadtrat geplant. Die Beitragspflicht soll ab dem 1. April 2020 in Kraft treten. Ob das auch für Bad Blankenburg gilt, steht aktuell in den Sternen. Die Stadträte sehen „noch viel Redebedarf“, so Thomas Schubert (CDU). Er schlug vor, sich in einer kleinen Runde zu treffen, um hier einer Lösung näher zu kommen. Aus der Zuhörerschaft kam die Einwendung, dass Bad Blankenburg zuerst die Voraussetzungen schaffen müsse, ehe von den Gästen ein Kurbeitrag gefordert wird. Nachholebedarf gebe es unter anderem bei Ausstattung und Beschilderung der Wanderwege und der Anbindung des Busverkehrs an Wanderziele.

Bebauungsplan Heinberg bleibt Streitthema Ein Streitthema war auch diesmal wieder der Bebauungsplan Hainberg. Hier plant die Verwaltung die Verlegung einer Erschließungsstraße. Dagegen sprachen sich neben Anliegern unter anderem auch das Landesverwaltungsamt und das Landratsamt aus. Trotzdem hat der Stadtrat mit der Mehrheit von CDU und Linken dem Vorschlag der Verwaltung für die Straßenführung zugestimmt. Kritik gab es dazu von Matthias Jahn (FW). Der vorliegende Entwurf käme praktisch der Enteignung von Grundstückseigentümern gleich. „Es sind Privatgrundstücke, die wir dafür ankaufen müssen, das halte ich für nicht sinnvoll und vertretbar“, sagte er. Im Endeffekt „müsse die Stadt viel Geld ausgeben ohne zu wissen, ob am Ende dort überhaupt gebaut wird“. Apropos Geld. Ein Antrag von Paul Kurtzke (Linke) zielte direkt auf das Geld des Bürgermeisters. Der Stadtrat forderte eine Änderung der Hauptsatzung, wonach dem Bürgermeister künftig 127 Euro pro Monat als Dienstaufwandsentschädigung zur Verfügung stehen. Es ist die vom Gesetz vorgegebene Mindestsumme. „Angesichts steigender Kindergarten- und Parkgebühren ist das ein Signal an die Bürger“, so seine Begründung. Der Antrag wurde mit neun Ja-Stimmen bei acht Enthaltungen angenommen. Der Vorschlag der Verwaltung hatte 163 Euro pro Monat vorgesehen, er orientierte sich an der Gemeindegröße.