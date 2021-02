Diese Garagen sollen in Bad Blankenburg für ein Wohngebiet weichen.

Zum „Wohnpark am Windorf“ in Bad Blankenburg gab es Ende Januar eine Zusammenkunft mit der Bürgerinitiative, die noch im vergangenen Jahr eine Unterschriftenliste an den Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) reichte, um den Abriss des Garagenkomplexes zu verhindern.