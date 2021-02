Bad Blankenburger Feuerwehr wird geländegängiger

Andre Ludwig, Robin Schimm, Marko Wolfram, Mike George und Michael Klose (von links) bei der Übergabe der neuen Fahrzeuge vor dem Feuerwehrgerätehaus in Bad Blankenburg.

Bad Blankenburg. Ein Pick-up und Motorrad wurden an die Einsatzkräfte übergeben, um bei Waldbränden besser eingreifen zu können.

Die Feuerwehr in Bad Blankenburg ist zukünftig noch mobiler unterwegs. Landrat Marko Wolfram (SPD) übergab am Dienstag einen Ford Ranger Pick-up mit Anhänger sowie ein Motorrad an Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) und Bad Blankenburgs Stadtbrandmeister und Wehrführer Andre Ludwig sowie dessen Stellvertreter Robin Schimm. Die Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr durch das Amt für Bevölkerungsschutz beschafft und stehen im Sinne des Brand- und Katastrophenschutzes dem Landkreis mit zur Verfügung.