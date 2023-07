Bad Blankenburger Kindergarten erhält Geschenke

Bad Blankenburg. Der Kindergarten „Fröbelhaus“ in Bad Blankenburg bekommt ein nachgebautes Fröbeldenkmal.

Strahlende Kinderaugen bei Kindergärtnerin Mandy Methfessel und den Kindern aus der Schmetterlingsgruppe Verena, Henry, Ksenia und Eli am Donnerstag im Bad Blankenburger AWO Kindergarten „Fröbelhaus“ in Bad Blankenburg. Überreicht wurde ein nachgebautes Fröbeldenkmal. Das Bauwerk mit einer Höhe von 2,20 Meter entstand in der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Rudolstadt im Rahmen einer Maßnahme für Langzeitarbeitslose. Gleichzeitig wurden Garderobenkästen und Legesteine hergestellt, die auch dem Kindergarten zu Gute kommen. „Fröbels Urenkel“ bedankten sich dafür mit Liedern, Tanz und Gedichten.