Bad Blankenburger Senioren feiern Jahresabschluss: Anekdoten, Lieder und Gedichte

Bad Blankenburg. Bad Blankenburger Senioren blicken auf das vergangene Jahr zurück. Das waren die Höhepunkte.

In den Genuss eines schönen Nachmittags kamen bereits am Donnerstag voriger Woche 60 Mitglieder von der Volkssolidarität in Bad Blankenburg. Das Organisatorenteam, um die Vorsitzende Renate Fruhner, hatte die Senioren in den Saal des Vereinshauses zum traditionellen Jahresabschluss eingeladen.

Höhepunkte des Jahres

Der Höhepunkt der geselligen Runde mit Kaffee und Gebäck an liebevoll gedeckten Tischen, zu dem sich auch der Seniorenbeirat der Stadt einfand, war ein Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die Vorsitzende spannte den Bogen vom Ausflug in den Frankenwald im Mai, über den Besuch der Bleilochtalsperre, mit der Besichtigung des Thüringer Kräutergartens im August, bis zur Adventsfahrt nach Coburg mit Stadtführung im November. Des Weiteren war die Informationsveranstaltung, gemeinsam mit dem Seniorenbeirat und dem Motto: „Wie schütze ich mich vor Anrufen und Betrügereien im Internet“ ein Thema.

Renate Fruhner erinnerte daran, dass man auch bei vielen Fragen, wie etwa der Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen den älteren Mitbürgern mit Rat und Tat zur Seite stand. Nicht vergessen werden soll an dieser Stelle, dass die Mitglieder Margit Hartmann, Ellen Meier, Hannelore Schubert, Evi Bernoth mit der Silbernen Ehrennadel der Volkssolidarität ausgezeichnet worden sind. Die Chefin selbst erhielt die Auszeichnung in Gold.

Seniorenbeirat als Bindeglied

Darüber hinaus dankte sie der einheimischen Stadtmühlenbäckerei, dass diese den Stollen für die Veranstaltung kostenfrei zur Verfügung stellte. „Es ist schön dieses Gemein#schaftsgefühl miterleben zu dürfen, viele bringen sich in die Veranstaltung mit ein und haben jede Menge Spaß, bei den musikalischen oder den Wortbeiträgen“ äußerte sich die Vorsitzende des Seniorenbeirates Christine Wichert lobend.

„Wir sehen uns als Bindeglied zwischen Stadtrat und den Senioren und wollen deren Vorschläge, aber auch die Wünsche und Bedürfnisse an die Politiker weitergeben“, fügte sie ergänzend hinzu. Wichert ließ außerdem wissen, dass dem Erfahrungsaustausch der Seniorenbeiräte aus Sonneberg, Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg nach der Pandemie nun wieder Leben eingehaucht werde. Deshalb treffe man sich, am Mittwoch, 14. Dezember, im Allianzhaus der Fröbelstadt. „Wir wollen einen Rückblick halten, aber auch nach vorn schauen. Gemeinsam die vor uns liegenden Aufgaben im Ehrenamt in einer nicht einfachen Zeit angehen und für unsere Senioren Ansprechpartner sein“, teilte sie abschließend mit.