Bad Blankenburger Stadtansicht auf einem Siegelring

Der Siegelring, den Tobias Hochhäuser in Auftrag gab, bietet er auch anderen Bad Blankenburgern oder Freunden der Stadt an.

Nachdem ihm ein kleines Fundstück in die Hände gefallen war, hatte Tobias Hochhäuser aus Bad Blankenburg eine Idee. Er fand den Siegelring seines Großvaters. „Gold und Schwarz sind heute vielleicht nicht mehr so angesagt, aber die Form ist wirklich zeitlos“, stellte der heute 37-Jährige dabei fest. Warum also nicht eine kleine Neuauflage in die Wege leiten?