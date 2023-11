Bad Blankenburger stellt in der Sparkasse in Rudolstadt aus

Rudolstadt. Arbeiten von Gerd Pfanstiel werden noch bis Ende Februar präsentiert.

Bilder des Bad Blankenburger Künstlers Gerd Pfanstiel sind derzeit in der Hauptfiliale der Kreissparkasse in Rudolstadt in der Großen Allee zu sehen. Damit setzt die Sparkasse ihr Engagement für regionale Kunstschaffende fort.

Der gebürtige Thüringer, Jahrgang 1956, erkannte schon frühzeitig, dass er von den schönen Dingen des Lebens, von der Fähigkeit, sich mit Farbe und Licht auszudrücken, nicht loslassen kann. Das Schaffen von Gerd Pfanstiel umfasst zahlreiche Werke in Öl, Acryl und anderen Techniken. Der expressiven Ausdrucksform gilt seine besondere Vorliebe. „Ich liebe Farbkontraste, welche Herz und Seele berühren“, sagt er.

Seine aktive Schaffensperiode startete mit Beginn der 1990er Jahre. In der Folge hat er zahlreiche Trainingsseminare und Weitebildungslehrgänge absolviert. Intensive autodidaktische Studien in verschiedenen künstlerischen Bereichen bereicherten sein kreatives Tun. Seine Arbeiten wurden in mehreren Ausstellungen unter anderem in Berlin, Jena, Weimar, Rudolstadt, Saalfeld, Erfurt und seiner Heimatstadt Bad Blankenburg der Öffentlichkeit präsentiert. In digitaler Form sogar in Miami, Palma und Zürich. Studienreisen führten ihn nach Frankreich und Wien. Die Ausstellung ist bis Ende Februar zu den regulären Öffnungszeiten der Filiale zu sehen.