Geschäftsführer André Petrick (links) am Stand des Unternehmens zur Denver X-Ray Konferenz im US-amerikanischen Chicago.

Bad Blankenburger Unternehmen stellt in den USA aus

Chicago/Bad Blankenburg Petrick GmbH zeigt Röntgenröhren und -strahler zur „Denver x-ray conference“ in Chicago/Illinois

Gute Geschäfte erhofft sich die Petrick GmbH zurzeit bei der „Denver x-ray conference“ im US-amerikanischen Chicago. "Wir freuen uns auf eine tolle Woche", schrieb Geschäftsführer André Petrick, der selbst vor Ort ist, dieser Tage auf seiner Facebookseite. Die Petrick GmbH präsentiere noch bis Donnerstag ihre Röntgenröhren aus Bad Blankenburg in den USA. Neben interessanten Fachvorträgen könnten sich Besucher auch auf innovative Unternehmen freuen, die sich mit dem Thema Röntgenbilder beschäftigen.

Erweiterungsanbau dieses Jahr in Betrieb genommen

Die Petrick GmbH ist seit 1991 auf die Produktion und Entwicklung von Röntgenröhren und Röntgenstrahlern für Medizin und Technik spezialisiert. Zudem entwickelt man Lösungen für spezielle Anwendungsfälle und produziert auch Kleinserien und Einzelstücke. Derzeit sind rund 50 Mitarbeiter in dem Unternehmen beschäftigt, das in zweiter Generation von Antje und André Petrick geführt wird.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens wurde in diesem Jahr ein Erweiterungsanbau mit Reinräumen, Verwaltungs- und Beratungsräumen in Betrieb genommen, in den knapp zwei Millionen Euro investiert wurden.