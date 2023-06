Bäckernachwuchs für Saalfeld und Bad Blankenburg

Gera/Saalfeld In der heißen Backstube zaubern Junggesellinnen und Junggesellen des Ostthüringer Bäckerhandwerks bei der Prüfung gelungene Kreationen

Bei Außentemperaturen um die 30 Grad kamen vier junge Frauen und drei junge Männer aus dem Ostthüringer Bäckerhandwerk in Gera mächtig ins Schwitzen. Sie mussten nach dreijähriger Lehrzeit ihre Gesellenprüfung absolvieren.

Die Prüfungsaufgaben hatten es in sich. So war die Herstellung von Roggenmischbroten mit Sauerteig sowie ein Schaubrot mit entsprechender dekorativer Gestaltung gefordert. Außerdem stand als Aufgabe das Anfertigen von Kleingebäck in drei Formen sowie Milchbrötchen als Dreierzöpfe und Vierzöpfe. Backwarensnacks aus Blätterteig mit süßer Füllung sowie Pizzasnacks mit herzhafter Füllung gehörten ebenso zu den Prüfungsanforderungen wie das Kreieren einer Buttercremetorte.

Zu den erfolgreichen Junggesellinnen und Junggesellen gehören auch Marcus Bielert und Tobias Doege aus der Stadtmühlenbäckerei Bielert in Bad Blankenburg sowie Antonia Simon von der Bäckerei und Konditorei Räthe in Saalfeld.