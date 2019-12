Bäume weichen für Bauvorhaben in Rudolstadt

Wieder sind Bäume in Rudolstadt gefällt worden. Und wieder gibt es darüber Entrüstung. Auf einer Freifläche im Bereich der Theodor-Neubauer-Straße und des Rudolsparks sind in dieser Woche mehrere große Bäume entfernt worden. Das sorgte bei einigen für Unmut. Zumal die Maßnahme im Vorfeld weder angekündigt noch begründet war.

Andreas Rietschel, Naturfreund und Baumexperte aus Rudolstadt, spricht von Baumgemetzel. „Für das, was zu sehen ist, findet man keine Worte. Schlimmer geht nimmer“, teilt er in einem Brief an die OTZ mit. „Man will dort im Grünen wohnen, aber ohne Bäume vorm Haus. Bäume sind lästig, gefährlich, hinderlich und sonst was“, schreibt er. Der Bezug zur allgegenwärtigen Klimadebatte liegt nahe. „Habt ihr schon bemerkt, dass umso mehr Bäume fallen, je mehr über den Klimawandel geschwafelt wird? Das Baumgemetzel in Rudolstadt nimmt wieder Ausmaße an, als wäre alles in Ordnung.“

Baumschutzsatzung gibt es nicht

Und weiter: „Es soll aber noch schlimmer kommen. Die Klima- und Umweltdiskussionen der Wirtschaft und der allermeisten Politiker sind hochgradig verlogen und an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten“, so sein Urteil. „Das Bild in der Neubauerstraße ist wahrhaft gespenstisch.“

Die Bäume wurden auf einem privaten Grundstück im Auftrag eines privaten Bauherrn gefällt, so die OTZ-Recherche. Die Genehmigung der Unteren Umweltbehörde des Landratsamtes liege vor, war aus der Stadtverwaltung zu erfahren. Damit soll Baufreiheit geschaffen werden für ein Bauvorhaben des Diakonievereins Rudolstadt. Die Baugenehmigungen für drei Gebäude auf dem Areal würden vorliegen.

Baumfällungen in dieser Jahreszeit sind grundsätzlich möglich. Die Stadt Rudolstadt verfügt aktuell über keine gültige Baumschutzsatzung. Diese wurde bereits 2007 abgeschafft. Ein neuerlicher Versuch zur Wiedereinführung scheiterte im Stadtrat im Mai 2015. Damals hatten die Fraktionen SPD, Linke, B90/Grüne und Freie Wähler gemeinsamen den Antrag gestellt. Zur Begründung hieß es seinerzeit, man wolle damit vor allem dem verantwortungslosen Handeln einzelner Bürger einen Riegel vorschieben und dem vorschnellen Einsatz der Kettensäge vorbeugen.

Mitglieder der Fraktionen CDU/FDP und Bürger für Rudolstadt sahen das anders. Sie sprachen sich gegen eine neue Regulierungswut aus und stellten den Rudolstädtern ein gutes Zeugnis für den verantwortungsvollen Umgang mit dem Stadtgrün aus. Der Antrag zur Wiedereinführung der Satzung wurde damals denkbar knapp mit nur einer Stimme Mehrheit abgelehnt.

Die Stadt Rudolstadt geht offensiv mit dem Thema um. Stehen Baumfällungen auf städtischem Grund und Boden an, wird in der Regel im Vorfeld darüber informiert.