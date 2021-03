Für das künftige Wohngebiet "Am Rosengraben" in Rudolstadt beginnen am Montag die Erschließungsarbeiten.

Es tut sich was am künftigen Wohngebiet „Am Rosengraben“ in Rudolstadt: Wie die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) und die Stadtverwaltung bekanntgeben, startet am Montag, 8. März, offiziell die Erschließung des knapp ein Hektar großen Areals am Rosengraben und an der Keilhauer Straße.