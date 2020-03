„Baggersee“ sorgt für Baustopp am Theater Rudolstadt

Der Umbau des Theaters Rudolstadt, der nach letzten Schätzungen mehr als 14 Millionen Euro kosten soll, steht weiter nicht unter dem besten Stern. Nachdem im vorigen Jahr dem Generalplaner gekündigt werden musste und wertvolle Monate ins Land gingen, sorgt jetzt ein glasklarer „Baggersee“ für weitere Verzögerungen im Bauablauf. Seit Mitte Februar ruhen die Arbeiten am Großen Haus.

Wasser steht bis zu einen Meter hoch in der Baugrube

Wer bisher nicht wusste, warum die Kulturstätte überhaupt so aufwändig vor Hochwasser geschützt werden muss, bekommt jetzt eine Ahnung davon. Mit dem deutlich sichtbaren Anstieg des Saalepegels stieg auch das Wasser in der Baugrube. Zuerst konnte man noch abpumpen, als Mitte Februar aber schon 60 Zentimeter Wasser die Baustelle des künftigen Umfassungsbaus für das Haupthaus fluteten, ging nichts mehr. Die Firma queller Bau aus Niederkrossen, die Mikropfähle in das Erdreich gebohrt hatte, auf denen der Bau jetzt ruht, musste kurz vor Beendigung des Auftrags die Arbeiten einstellen.

Seitdem wird täglich der Wasserstand gemessen. Einen Meter hoch stand das Wasser Anfang der Woche in der Baugrube, der Saalepegel betrug 1,27 Meter. Seit Mitte der Woche geht er minimal zurück und lag am Freitag bei 1,18 Meter. Auch die Durchflussmenge hat sich verringert. „Wir nutzen die Zeit, um mit der Planung weiter voran zu kommen, und hoffen bald auf grünes Licht des Bodengutachters“, sagt Mathias Moersch, Verwaltungsdirektor am Theater und derzeit eine Art Bauleiter. Auch nach Rissen im komplett entkernten Gebäude wird geschaut.

Umfassungsbau soll vor künftigen Hochwassern schützen

Prinzipiell sei der milde Winter dem Bauablauf entgegen gekommen, so Moersch. Ohne den „Baggersee“ wäre jetzt die Firma Betting mit Sitz in Unterwellenborn dabei, die Bodenplatte zu schalen, zu bewähren und zu gießen. Rund um das Große Haus entsteht eine „weiße Wanne“ aus Spezialbeton als Wasserschürze. Die nötigen Fertigteile für den 1,7 Millionen Euro teuren Umfassungsbau werden anschließend mit dem Kran eingehoben, verankert und vergossen. Der beauftragte Bodengutachter habe technologische Möglichkeiten zum Weiterbetrieb der Baustelle geprüft, aber wieder verworfen. So hätte sich beim Abpumpen des Wassers die Frage ergeben: Wohin mit den Wassermassen?

Im Gesamtumfang von gut 14 Millionen Euro sind auch die Ertüchtigung des Stadthauses „Deutscher Krug“ als Interimsspielstätte enthalten. Fertiggestellt ist bereits ein Funktionsbau neben dem Haupthaus, auch die Dächer von „Schminkkasten“ und Haus „Boucher“ wurden bereits im vorigen Jahr gedeckt. Der Bauplan ging von einer Fertigstellung Ende diesen Jahres aus. Ob dies angesichts der neuen Verzögerungen zu halten ist, wird sich zeigen.