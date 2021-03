Bahnübergang Saalgärten in Rudolstadt gesperrt

Eine Vollsperrung steht in Rudolstadt an den Saalgärten bevor.

Voll gesperrt wird der Bahnübergang Saalgärten in Rudolstadt vom 6. bis 27. März aufgrund von Gleisbauarbeiten. Eine Umleitung mit Ausweichstellen ist vom Bahnübergang Kirchhasel bis zur Straße Saalgärten auf dem Weg entlang der Bahnlinie hergestellt und mit Umleitungsbeschilderung ausgewiesen. Fußläufig ist der Bahnübergang in der Regel passierbar, wobei es zeitweise durch Bautätigkeit unmittelbar am Bahnübergang auch für Fußgänger zu einer Vollsperrung kommen kann. In dieser Zeit wird auf die Unterführung neben dem Grundstück Saalgärten 7 zur Oststraße verwiesen.