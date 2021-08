Ballettgastspiel in Saalfeld ist abgesagt

Saalfeld. Die russische Ballettaufführung „Nussknacker“ im Meininger Hof in Saalfeld muss für 2021 ausfallen.

Das bereits im vorigen Jahr wegen Corona verschobene Gastspiel des Veranstalters „Russisches Ballettfestival Moskau“, der am 9. Dezember die Ballettaufführung „Nussknacker“ auf die Bühne des Kultur- und Tagungszentrums Meininger Hof in Saalfeld bringen wollte, ist endgültig abgesagt.

Man bitte in diesen besonderen Zeiten um Verständnis, heißt es in einer Mitteilung. Bereits gekaufte Tickets können in der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurück gegeben werden.