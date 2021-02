Schüler vor dem Berufsbildungszentrum in der Trommsdorffstraße in Volkstedt-West. Mit den Bankkaufleuten soll die Rudolstädter Bildungseinrichtung jetzt einen weiteren Ausbildungsgang verlieren.

Rudolstadt Landrat legt sich wegen geplanter Konzentration am Standort Jena mit dem Thüringer Bildungsministerium an und hofft auf Solidarität

Bankerausbildung in Rudolstadt in Gefahr

Geht es nach dem Thüringer Bildungsministerium, so werden am Berufsbildungszentrum in Rudolstadt gerade die letzten Bankkaufleute ausgebildet. Weil die Klassen zu klein geworden sind und Lehrer fehlen, plant Erfurt die Aufhebung des Schulstandortes für die Bankkaufleute ab dem Schuljahr 2022/23, wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt. Dagegen hat Landrat Marko Wolfram (SPD) energischen Widerstand angekündigt.