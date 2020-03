So belebt wie auf diesem Bild ist die Elisabethbrück als einer der Zugänge in den Heinepark regelmäßig nur zum Rudolstadt Festival. Mit dem Brückenneubau am Bahnhof wird sie an Bedeutung verlieren.

Rudolstadt. Die Elisabethbrücke ist ein schönes Stück Rudolstädter Geschichte, wird aber mit dem Brückenneubau am Bahnhof künftig an Bedeutung verlieren.

Barrierefreier Zugang zum Heinepark hat in Rudolstadt Priorität

Barrierefreier Zugang zum Heinepark hat in Rudolstadt Priorität

100.000 Euro im diesjährigen Haushalt für die Planung einer neuen Saalequerung in Höhe des Bahnhofs sind angesichts von wenigen hundert Metern Entfernung zur Alten Stadtbrücke nach Cumbach und zur Elisabethbrücke für Peter Pischel, Mitglied der AfD-Fraktion im Rudolstädter Stadtrat, nicht gerechtfertigt. „Das Geld wäre bei einem Ersatzneubau der Elisabethbrücke besser angelegt“, so der 69-jährige Metallbaumeister in der jüngsten Sitzung. Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) widersprach entschieden.

Zur Erinnerung: Im vorigen Jahr hatte die Stadt via Architektenwettbewerb innovative architektonische und baulich-konstruktive Konzepte und Ideen für die geplante neue Querung von Saale und Bahn gesucht, über ein Brückenbauwerk oder eine Kombination aus Brücke und Unterführung. Damit sollte zwischen der Altstadt und dem Naherholungsgebiet Heinrich-Heine-Park eine barrierefreie Nord-Süd-Verbindung entstehen. Den ersten Preis sicherten sich Landschaftsarchitekten aus Erfurt. Planung ist die Voraussetzung für neue Fördermittel Jetzt soll es an die konkrete Planung gehen, die Voraussetzung dafür ist, dass Rudolstadt als eine der ersten Städte Fördermittel aus dem neuen Efre-Programm erhält, wie Reichl erklärte. Dies hätten das zuständige Ministerium und das Landesverwaltungsamt in Aussicht gestellt. Förderfähig sei aber nur eine barrierefreie Querung, die bei der Elisabethbrücke technisch nicht zu realisieren sei. „Wenn wir Rudolstadt zukunftsfähig machen wollen, spielt die Elisabethbrücke eine untergeordnete Rolle“, sagte der Bürgermeister in der jüngsten Ratssitzung. Die sei in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts errichtet worden, um den Arbeitern den Zugang zum Wasserwerk auf der Großen Wiese zu erleichtern. Nie war sie für solche Menschenmassen gedacht, wie sie sich jetzt zum Rudolstadt Festival über die Brücke wälzen. Das größte Problem an dieser Stelle sei die Querung der Bahnlinie, Abstimmungen mit der Deutschen Bahn erfahrungsgemäß schwierig und langwierig.