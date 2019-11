Das Hochgebäude am BASF-Standort im Industriegebiet Rudolstadt-Schwarza ist diese Woche orange angestrahlt. Damit beteiligt sich das Unternehmen an der weltweiten Aktion "Orange the World", mit der ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt wird.

BASF-Gebäude in Rudolstadt orange angestrahlt

Das Hochgebäude am Standort der BASF Performance Polymers GmbH im Industriegebiet Rudolstadt-Schwarza ist seit Montagabend orange angestrahlt. Damit beteiligt sich das Unternehmen an der weltweiten Aktion „Orange the World“. Ziel ist es, ein Zeichen für die Ächtung von Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. In Deutschland wird diese Kampagne vom Zonta Club organisiert, der beispielsweise in Ludwigshafen sehr aktiv ist. „Wir machen mit bei dieser Aktion und wollen damit nach außen zum Ausdruck bringen: Gewalt gegen Frauen und Mädchen geht gar nicht“, sagt Standortleiter Jan Rudloff. „BASF beteiligt sich europaweit an der Aktion und wir können auch als ein kleiner Standort ein Signal senden“. Die Beleuchtung bleibt noch bis zum 1. Dezember.

Unabhängig davon wird ab dem 1. Advent auch wieder die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Backstein-Hauptgebäude zu sehen sein. Diese wurde sogar erneuert. „Wir sind jetzt selbst gespannt, wie es aussehen wird“, so der Standortleiter. Am BASF Standort in Rudolstadt werden hochwertige technische Kunststoffe für den europäischen Markt hergestellt. 110 Mitarbeiter sind hier beschäftigt.