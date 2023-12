Bad Blankenburg. So sehen gemütliche Adventsstündchen aus: Die kleinen Kneippianer sangen Weihnachtslieder und fertigten Kekshäuser an.

Es weihnachtete am Donnerstag im DRK-Kindergarten in Bad Blankenburg. Die kleinen Kneippianer sangen Weihnachtslieder, bastelten mit dem Weihnachtsmann und ihren Erzieherinnen Taschensterne, fuhren Karussell, fertigten Kekshäuser an oder nutzten die Möglichkeit zu Entspannungsübungen. Für die kleinen und großen Gäste wurde allerhand geboten.