"Bau auf, bau auf!": Großes Theaterfest in Rudolstadt

Rudolstadt Spielzeiteröffnung am Sonntag ab 15 Uhr mit einem turbulenten Nachmittag bei freiem Eintritt im Park am Platz der OdF

In den kommenden Tagen heißt es: Vorhang auf für die neue Spielzeit am Theater Rudolstadt! Mit einem bunten Fest wollen Theaterleute und Publikum gemeinsam den Auftakt der Saison 2023/24 feiern, diesmal unter dem Motto: »Bau auf, bau auf!«. Denn die Rückkehr in das neue alte Bühnenhaus rückt langsam näher. Und ist das Leben nicht sowieso eine ewige Baustelle? Jung und Alt, Klein und Groß sind am Sonntag ab 15 Uhr herzlich zu einem turbulenten Nachmittag eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Viel Musik und Spiel werden im Park auf dem Platz der OdF für gute Laune sorgen und alle Theaterfans auf künftige Premieren und Konzerte einschwören. Die Gäste können zurückgelehnt lauschen, wenn sich das Schauspielensemble auf der Showbühne mit berühmten Songs abrackert. Wer will, kann selbst die Ärmel hochkrempeln und beim großen Rätsel-Quiz „Wir nehmen Sie auf die Schippe!“ teilnehmen. Aufbauende Theaterpreise gibt es zu gewinnen.

Ein Stein, eine Wurst, ein Bier

Imponierende Klangwelten türmen die Thüringer Symphoniker auf der Orchesterbühne auf, und vielleicht spielen sogar Hammer und Amboss bei den Musiktiteln eine Rolle. Natürlich sind auch alle fleißigen kleinen „Handwerkerinnen“ und „Handwerker“ auf die fantasievolle Kinderbaustelle eingeladen. Bei der Modenshow für die Jüngsten werden die kreativsten Kostüme prämiert. Wer will, kann sich bereits zu Hause verkleiden. Selbstverständlich sorgt die Theaterkantine unter dem Slogan „Ein Stein, eine Wurst, ein Bier“ fürs leibliche Wohl und die Theatermitarbeiterinnen und -mitarbeiter für leckeren Kuchen.

Infos, Termine und Karten zur mit weiteren Veranstaltungen gibt’s an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters Rudolstadt, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website www.theater-rudolstadt.de.