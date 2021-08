Bauarbeiten am Gänsebach in Cumbach

Die Maßnahme ist Teil eines umfangreichen Hochwasserschutzkonzeptes.

Unser Foto zeigt die Baustelle zur Freilegung des Gänsebachs in Rudolstadt-Cumbach. Gut sichtbar sind die Betonteile, die das Bachbett hin zur Wohnbebauung und zur Straße sichern. Die Maßnahme ist Teil eines umfangreichen Hochwasserschutzkonzeptes, für das die Stadt Rudolstadt Fördermittel bekommt. In der Vergangenheit wurde der Bach bereits im Abschnitt an der Straße Am Gänsebach und im Heinepark freigelegt. Die Fertigstellung dieses Bauabschnittes ist für Herbst 2021 geplant.