Fahrzeuge der Kombus stehen am Busbahnhof in Saalfeld. Wegen Bauarbeiten müssen Fahrgäste in den kommenden Tagen mit Einschränkungen rechnen.

Bauarbeiten beeinträchtigen Busverkehr in Saalfeld

Saalfeld. Wo Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen müssen.

Wegen Straßenbauarbeiten wird die Oststraße in Rudolstadt voraussichtlich bis zum 1. September zwischen den Einmündungen Karlstraße und B 85/Ludwigsstraße voll gesperrt. Die Bushaltestelle am Rudolstadt-Center kann in diesem Zeitraum von den Städtedreieck mobil Linien S 1, S 2 und R sowie den Linien 113, 114, 121, 122, 125 und 217 nicht bedient werden, teilt das Nahverkehrsunternehmen Kombus mit. Auf den Linien 113, 114 und Städtedreieck mobil R entfällt zusätzlich die Haltestelle Gartenstraße.

Am Donnerstag, 24. August, wird von 20 bis 21 Uhr in Saalfeld eine Seite des Kreisverkehrs an der Kombus-Betriebsstätte halbseitig gesperrt, sodass die Haltestelle Gewerbegebiet (Kombus) kurzfristig nicht zu erreichen ist. Die Haltestellenbedienung erfolgt über die gegenüberliegende Seite. Betroffen sind die Linien A und S2. red