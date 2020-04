Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauernhäuser laden wieder zum Besuch ein

Mit dem Erwecken der Natur im Frühling, starten auch jährlich die Thüringer Bauernhäuser in ihre Saison. In diesem Jahr musste sich das Museumsteam etwas länger gedulden, um endlich wieder Besucher begrüßen zu dürfen. Am Montag, den 4. Mai ist es endlich soweit und die Tore zu Deutschlands ältestem Freilichtmuseum können zu den gewohnten Zeiten täglich 11 bis 18 Uhr öffnen.

„Wegen angemeldeter Kurzarbeit unterstützen Mitarbeiter aus anderen Bereichen das Team, um die Öffnungszeiten gewährleisten zu können“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Auch in den Bauernhäusern gelten Einschränkungen und Regeln der Thüringer Verordnung zur Verlängerung und Änderung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sowie strenge Hygieneregeln. Eine gastronomische Bewirtung könne aus diesen Gründen nicht angeboten werden. Die Stadt weist aber darauf hin, das selbst mitgebrachte Speisen und Getränke im Garten der Bauernhäuser verzehrt werden dürfen.

Die Schließzeit nutzte das Museumsteam für Reinigungs- und Reparaturarbeiten. Außerdem konnte der Bauerngarten bestellt werden. Ein Hingucker sei der neue Rollrasen im Zentrum des Hofes der Bauernhäuser. Er brauche allerdings noch etwas Schonzeit, um sich an seine neue Position zwischen Unterhaseler und Birkenheider Haus zu gewöhnen.