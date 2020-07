Der Reiterhof in Kleinkochberg war eine der größten Investitionen nach der Wende. Nach einer Insolvenz, mehreren Besitzerwechseln und dem Auszug der letzten Pächter steht das Objekt seit November leer.

Saalfeld/Rudolstadt. Die Leerstandsmanager in Saalfeld-Rudolstadt bekommen Kollegen in den Bauverwaltungen, die Investoren und Immobilien zusammenbringen sollen.

Baulotsen nehmen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Arbeit auf

Schon seit einigen Jahren werden die Themen Leerstand und Innenentwicklung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Rahmen des Modellvorhabens „Raumordnung (MORO) Lebendige Regionen“ aktiv bearbeitet. Das vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) geförderte Projekt befindet sich in der zweiten Phase, in dem das regionale Leerstandsmanagement in die Praxis überführt wird.

„Der demographische Wandel trifft unsere Region. Zuzug, der die Probleme mildert, wurde bisher häufig durch die Ausweisung von Neubaugebieten, natürlich an den Ortsrändern, ermöglicht. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Ortskerne über kurz oder lang veröden und die Gemeinden einerseits vor hohen Kosten stehen, andererseits nicht mehr als attraktiv wahrgenommen werden“, fasste Landrat Marko Wolfram (SPD) zur Auftaktveranstaltung eines der Probleme zusammen.

Dazu gehört die Schwierigkeit, Immobilien und Kaufwillige zusammenzuführen, aber auch die finanziellen Belastungen für Kommunen. Diese entstehen zum Beispiel, wenn Eigentumsverhältnisse nicht zu klären sind und ordnungsbehördliche Maßnahmen von der Gemeinde auszuführen sind, etwa um vor herabfallenden Dachziegeln zu schützen.

Die Erfassung und Bewertung des Leerstands wird bereits durch die neuen Leerstandsmanager in Königsee und der VG Schiefergebirge betrieben. Beide werden seit diesem Jahr durch die Leader Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt gefördert. Mitarbeiter der Bauverwaltungen sollen jetzt zusätzlich als „Baulotsen“ fungieren – sie sind zentrale Ansprechpartner in den Gemeinden rund um das Thema Bauen und Wohnen. Für sie fand Ende Mai die erste Schulung als Videokonferenz statt, die zweite folgt am 8. Juli.