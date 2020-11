Baumfällung verursacht massiven Stromausfall – Polizei klärt vermeintliche Schüsse auf

Zu einem massiven Stromausfall, von dem etwa zehn Ortschaften betroffen waren, ermittelt weiterhin die Polizei. Bereits am 6. November war entlang der in Bau befindlichen Gastrasse zwischen den Saalfelder Ortsteilen Reschwitz und Eyba eine Birke gefällt worden, die dabei auf eine Stromleitung fiel und einen Kurzschluss auslöste. Da der Verursacher bislang nicht ermittelt werden konnte, sucht die Polizei dringend Zeugen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0 oder per E-Mail an id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Vermeintliche Schussgeräusche rufen Polizei auf den Plan

Am Sonntagabend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass auf einem Grundstück in Oberweißbach diverse Gegenstände verbrannt werden und es dadurch zu einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung komme. Auch sollten Schüsse zu hören sein. Vor Ort stellten die Polizisten stellten fest, dass in einem Garten in einer Feuertonne unter anderem Papier, Pappe und schließlich ein Sack verbrannt wurden, in dem sich auch zwei Spraydosen befanden. Aufgrund der Hitze waren die Spraydosen explodiert und hatten damit die vermeintlichen Schussgeräusche verursacht, so die Polizei. Personen wurden nicht verletzt. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Weitere Meldungen der Polizei