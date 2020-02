Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumpaten für jungen Spitzahorn in Gorndorf geehrt

Ein armdicker ausgetrockneter Ast war abgebrochen und in den Sandkasten des Spielplatzes an der Adlerstraße gefallen. Es war kein Kind zugegen, doch die Stadtverwaltung musste handeln: Die Pappeln auf dem Spielplatz wurden zurückgeschnitten; und perspektivisch, in einigen Jahren, werden sie weichen müssen. „Pappeln sind Pioniergehölze, sie wachsen schnell und sie brechen schnell“, erklärte der Stadtgrün-Verantwortliche Lukas Nagat am Dienstag bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Anwohnerehepaar Angela und Horst Blaschke.

„Wir organisieren einen weichen Übergang“ Das Paar hat mit einem namhaften Betrag die Baumpatenschaft für einen neugepflanzten Spitzahorn übernommen. Denn sind die Pappeln, die auf diesem trockenen Standort bei heißen Sommern zu wenig Wasser bekommen, einmal fort, muss Ersatz vorhanden sein. Schließlich brauchen Kinder den kühlenden Schatten der Bäume. „Wir organisieren einen weichen Übergang“, erläuterte Nagat. In einigen Jahrzehnten werde dieser Baum 20 Meter hoch sein. Es handelt sich um die Sorte „Allershausen“, deren Herbstfärbung Angela Blaschke gut gefällt. Wie Nagat informierte, wurden auf dem Spielplatz auch eine Hopfenbuche und eine Kaiserlinde gepflanzt, für die noch Baumpaten gesucht werden – wie für die meisten der 134 Bäume, die im Dezember 2019 in Saalfeld neu gepflanzt wurden. Auch für die Pflege des Ostereierbaumes könne noch gespendet werden.