Baustellen in Rudolstadt sollen zum Festival verschwinden

Pressekonferenz zum Rudolstadt-Festival in der Sparkassenfiliale der Schillerstadt. Nur noch etwa 1500 Dauerkarten stehen für das Spektakel zur Verfügung, das in knapp vier Wochen beginnt.

Rudolstadt Knapp vier Wochen vor Festivalbeginn sind über 90 Prozent der Tickets weg - Kreissparkasse fungiert wieder als Hauptsponsor

Menschenmassen und zugeparkte Straßen in der Innenstadt, Stau oft schon an den Zufahrtsstraßen, erst recht auf der Ortsdurchfahrt von B 85 und B 88 - so kennt man Rudolstadt an den Tages des Tanz- und Folkfestes. Da stört jede Baustelle doppelt. Zwei der aktuell gesperrten Verbindungen, die Breitscheidstraße in Volkstedt und die Weinbergstraße unterhalb des Burgberges, sollen zumindest für die Zeit des Festivals freigegeben werden. Das sagte Petra Rottschalk, Co-Chefin der Großveranstaltung, am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Sparkassen-Filiale in Rudolstadt.

Der Ort war nicht zufällig gewählt, denn die Kreissparkasse ist auch in diesem Jahr der Hauptsponsor des Rudolstadt-Festivals, zu dem vom 6. bis 9. Juli täglich wieder bis zu 20.000 Besucher in die Stadt erwartet werden. Zu erleben sind an den vier Tagen rund 120 Bands und Solokünstler aus über 30 Ländern, die über 20 Bühnen bespielen. Es gibt 300 Konzerte, Workshops, Talks und Ausstellungen.

Band aus den USA spielt im Rathaussaal Teichel

Auf einige der Höhepunkte wies Petra Rottschalk hin, die zum 31. Mal im Organisationsteam dabei ist. "Eigentlich beginnt das Festival schon am Donnerstag 18 Uhr im Rathaussaal Teichel, wo Cole Quest & The City Pickers aus den USA spielen", sagte die Rudolstädterin. Dies sei ein Tribut an die vor einigen Jahren eingemeindeten neuen Ortsteile der Stadt. Auf der großen Bühne im Heinepark spielt dann ab 21 Uhr Eliades Ochoa aus Kuba, Legende aus dem Film "Buena Vista Social Club".

Neu ist in diesem Jahr der "Saalestrand" als Ort für Straßenmusik, erstmalig wird es eine Open-Air-Ausstellung am Güntherbrunnen geben und einen speziellen Schnäppchenladen in der Marktstraße, in dem man für kleines Geld Programmhefte, CDs und T-Shirts früherer TFF-Jahre kaufen kann. Zur offiziellen Eröffnung am Freitag auf der großen Marktbühne wird Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) als Ehrengast erwartet.

Ausverkauf der Dauerkarten ist absehbar

Bezüglich des Besucherinteresses hat sich nach den Coronajahren wenig geändert. Knapp vier Wochen vor Beginn des Rudolstadt-Festivals sind rund 18.500 der auf 20.000 limitierten Dauerkarten verkauft. Davon entfallen unterdurchschnittliche 28 Prozent auf Einwohner des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, die - dank des Engagements der Kreissparkasse - das Ticket zum halben Preis bekommen.

Der absehbare Ausverkauf der Dauerkarten lässt die Organisatoren auch in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit der Veranstaltung ruhig schlafen. Zu kompensieren sind in diesem Jahr Preissteigerungen bei einzelnen Auftragsvergaben zwischen 15 und 65 Prozent sowie die Erhöhung des Mindestlohns, den alle rund 1000 Mitarbeiter des Festivals als Untergrenze erhalten. Etwas reduziert hat man aus Kostengründen das Angebot der Kombus für Sonderfahrten während des Festivals. Sonderzüge der Bahn würden aus jetziger Sicht nicht eingesetzt, so Petra Rottschalk.