Baustopp mit Folgen am Kindergarten Zeutsch

Es war ein stechender Geruch, der Uhlstädt-Kirchhasels neuem Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) entgegen schlug, als er bei der morgendlichen Inspektion der Baustelle des Kindergartens Zeutsch Anfang des Monats das Erdgeschoss betrat. Die Ursache des Gestanks lag unter dem im Zuge der Umbauten teilabgerissenen Fußbodenparkett. Teerpappe, verklebt in den 1950er Jahren mit gesundheitsgefährdenden Mitteln. Über Nacht waren Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als krebserregend gelten, freigesetzt worden.

Dietzel, der vom Bau kommt, ließ die Arbeiten umgehend stoppen und erteilte der Bauleitung einen Prüfauftrag, dessen Ergebnis am 10. November vorlag. Damit ging der Bürgermeister am selben Tag in den nichtöffentlichen Teil der Bauausschusssitzung, wo über die Lage diskutiert wurde. Schließlich waren die Umbauarbeiten im Kindergarten Zeutsch schon weit vorangeschritten, sollten die „Wiedbachspatzen“, die seit dem Sommer im Kindergarten Engerda untergekommen sind, noch vor Weihnachten ins neue alte Domizil zurückziehen. Am Ende sprachen sich die Mitglieder des Bauausschusses einstimmig dafür aus, eine Komplettsanierung des Parkettfußbodens fachmännisch durchführen zu lassen. Dass dabei zusätzliche und bisher im Haushalt nicht eingeplante Kosten auf die Gemeinde zukommen, versteht sich von selbst.

Vorgänger-Bürgermeister nahm die Gefahr bewusst in Kauf

Zornig machte Dietzel die Tatsache, dass der Planer Uhlstädt-Kirchhasels damaligen Bürgermeister Toni Hübler (CDU) laut Protokoll schon im August auf die Schadstoffbelastung und „das mögliche Gefährdungspotenzial durch Verbleib des vorhandenen Parketts“ aufmerksam gemacht und den „Abbruch des restlichen Parketts“ vorgeschlagen hatte. Es sei „eine erhebliche Geruchsbelästigung durch vermutlich PAK festgestellt“ worden. Teerpappe, Kleber und Parkett würden als Sondermüll entsorgt.

Ungeachtet der Bedenken hätten Bürgermeister Hübler und die Vertreterin der Bauverwaltung der Gemeinde nach Inaugenscheinnahme die Entscheidung gefällt, dass das Parkett in den Räumen verbleibt. So zumindest steht es im Protokoll der Bauberatung vom 13. August, das Volkmar Knoch für das beauftragte Ingenieurbüro aus Rudolstadt noch am selben Tag anfertigte und das dieser Zeitung vorliegt.

Inzwischen läuft der grundhafte Umbau im Erdgeschoss des früher als Schule genutzten Gebäudes. Dietzel ist froh, dass sich schnell eine Firma fand, die die Arbeiten ausführt. „Im Klartext heißt dies, dass in fünf fast fertigen Räumen eine Komplettsanierung des Fußbodens mit all den notwendigen Vor- und Nacharbeiten für Trockenbauer, Maler und Fußbodenleger erfolgt“, heißt es in einem Schreiben der Gemeinde an Kindergartenleitung und Eltern. Der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin 15. Dezember 2020 sei nicht realistisch. „Einen neuen Termin jetzt zu nennen, wäre reine Spekulation“, so Frank Dietzel. Wie es aussieht, wird mindestens die Weihnachtsfeier der Zeutscher Kindergartenkinder noch in Engerda stattfinden. Was der Osterhase wem ins Nest legt, wir werden es sehen.