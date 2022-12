Baxter-Beschäftigte in Saalfeld wollen 35-Stunden-Woche

Unterstützung für die Stahlwerk-Belegschaft in Unterwellenborn: Metallerinnen und Metaller bei Baxter Saalfeld streben ebenfalls eine Arbeitszeitverkürzung auf „die 35“ an

Saalfeld IG Metall sieht in Votum der Gewerkschafter Rückenwind für den Arbeitskampf im Stahlwerk Thüringen

Die IG-Metall-Mitgliederversammlung beim Medizintechnikhersteller Baxter (ehemals Trumpf) in Saalfeld hat am Dienstagspätnachmittag beschlossen, eine Arbeitszeitverkürzung auf die 35-Stunden-Woche anzustreben. In dem Beschluss werde der Betriebsrat von Baxter Saalfeld aufgefordert, formell ein entsprechendes Verhandlungsmandat zu erteilen, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

Auf ähnlichem Weg sei in diesem Jahr bereits bei Zeiss in Jena und Siemens in Rudolstadt eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung auf „die 35“ ausgehandelt worden. Die „Angleichung Ost“ ist ein zentrales Thema der IG Metall Jena-Saalfeld und Gera, die in dem Beschluss der Baxter-Kollegen auch Rückenwind für die Belegschaft des Stahlwerks Thüringen in Unterwellenborn sehen, deren Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag nach vier Gesprächsrunden festgefahren sind.





„Der Beschluss stärkt den Stahlwerkerinnen und Stahlwerkern den Rücken in ihrem harten Tarifkonflikt. Im 32. Jahr der Deutschen Einheit muss die tarifpolitische Teilung zwischen Ost und West endlich überwunden werden“, so Gewerkschaftssekretär Christian Patho. Im Vorfeld der Mitgliederversammlung in Saalfeld hatten sich bei einer Umfrage mehr als 90 Prozent dafür ausgesprochen, dass die „Mauer“ bei der Arbeitszeit fallen muss. Patho: „Das klare Votum bei einer extrem hohen Beteiligung zeigt, dass hier bei uns die Geduld komplett ausgereizt ist.“