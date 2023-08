Beach Party, Traumzauberbaum, Brass-Musik: Die Top 5 für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Die Jenaer Brassband „Blechklang“ ist am Sonnabend zu Gast in der Stadtkirche Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt. Fünf Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende.

Final-Wochenende beim Vogelschießen in Rudolstadt, Bibliotheksfest in Saalfeld und Kirmes in Kaulsdorf sind drei Veranstaltungshöhepunkte dieses Wochenendes, die schon ausführlich angekündigt sind. Es ist aber noch mehr los im Landkreis. Hier wie gewohnt unsere Top-Fünf-Tipps:

Brassband „Blechklang“ in Rudolstadt

Wer festliche Blechbläserklänge in einer ganz besonderen Akustik erleben möchte, der kommt am Kirchenkonzert der Brassband „Blechklang“ am Sonnabend ab 17 Uhr in der Stadtkirche St. Andreas in Rudolstadt nicht vorbei. Die preisgekrönte Formation aus Jena präsentiert auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Werken der bekanntesten Brass Band-Komponisten.

Mit dabei sind unter anderem Jan van der Roost, Philip Sparke, Paul Lovatt-Cooper und natürlich auch Karl Jenkins, dessen Vertonung des „Gloria“ aus der lateinischen Messe dem Konzert seinen Namen gegeben hat. Unter der Leitung von Alexander Richter ziehen die 35 Musiker und Schlagwerker alle Register ihres Könnens und verschmelzen zu einer beseelten Orgel.

Beach-Party in Königsee

Am Sonnabend steigt ab 20 Uhr im Waldseebad Königsee die Beach-Party der Rudolstädter Eventmanufaktur. Nach fast zehnjähriger Abstinenz gibt es somit wieder eine Party im Waldseebad. „Alle Besucher sind eingeladen, einen wundervollen Abend mit uns zu verbringen“ erklärt André Lorbeer, Inhaber der Rudolstädter Eventmanufaktur.

Die DJs Stefan B. und FreshTobi traten bereits zum diesjährigen Sonne-Mond-Sterne Festival in Saalburg auf und werden nun in Königsee ihr Können präsentieren. Umrahmt wird der Abend von einer Cocktaillounge, Lichtinstallationen und weiteren Highlights.

Arkadische Oper in Großkochberg

„Der gefangene Amor oder die Liebe in Fesseln“ von Giuseppe Scarlatti, eine arkadische Oper aus dem Rokoko am authentischen Ort, ist am Sonnabend ab 17 Uhr, (Einführung 16.30 Uhr) und am Sonntag ab 16 Uhr (Einführung 15.30 Uhr) im Liebhabertheater Schloss Kochberg zu erleben. Das Libretto wirft einen heiter-ironischen Blick auf die Träume von Arkadien in der Mitte des 18. Jahrhunderts: ein Ort frei von politischer Intrige, weit weg von den Fährnissen des gesellschaftlichen Lebens, wo die Konzentration auf die reine Beziehung zwischen Menschen möglich und erwünscht ist.

Traumzauberbaum in Saalfeld

Wer kennt ihn nicht, den Traumzauberbaum: Tag und Nacht lässt er seine Traumblätter wachsen, viele, viele Blätter. Hinter jedem Blatt verbirgt sich eine aufregende Geschichte, die darauf wartet, erzählt zu werden – erzählt und aufgeführt von den Mosler Kirchenmäusen. Mit dabei sind Moosmutzel, Waldwuffel, Zausel und viele mehr. Das Kindermusical von Reinhard Lakomy ist am Sonntag ab 15.30 Uhr im Saalfelder Meininger Hof zu erleben.

Ulrich Grober zu Gast im Schillerhaus

„Die Sprache der Zuversicht“: Diesem Thema widmet sich Ulrich Grober am Sonntag ab 15 Uhr bei einer Veranstaltung im Rudolstädter Schillerhaus. Der Publizist, Journalist, Autor und begeisterte Wanderer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Themen Nachhaltigkeit, Ökonomie und Zukunftsvisionen. Mit seinem jüngsten Buch „Die Sprache der Zuversicht. Inspirationen und Impulse für eine bessere Welt“ nimmt Ulrich Grober die Leser mit auf eine Reise durch unsere Sprache.

Der Autor legt die Tiefenschichten elementarer Wörter frei, interpretiert ikonische Bilder wie das NASA-Foto des blauen Planeten neu. Aber auch in ikonischen Texten wie in Friedrich Schillers „Ode an die Freude“ findet er Potenzial für einen neuen Blick auf die Zukunft und eine andere Welt. Eintritt ist frei.