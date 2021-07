Beachvolleyballfeld im alten Rudolstädter Kasernenhof

Im ehemaligen Hof der Klinghammer-Kaserne in Rudolstadt, die nach der Wende zu einer Regelschule umgebaut wurde, befindet sich jetzt ein Beachvolleyballfeld.

Rudolstadt Schillerschule und Vereine freuen sich über eine neue Sportanlage, die viele Väter und Mütter hat

Wo früher das rhythmische Auftreten der Stiefelabsätze beim Exerzieren über den Hof der Klinghammerkaserne schallte, hört man heute ganz andere Geräusche. Ein nagelneuer Beachvolleyball wurde im Innenhof der Regelschule "Friedrich Schiller" in Rudolstadt am Freitag offiziell seiner Bestimmung. Ein Erfolg, der viele Väter und Mütter hat.

Im vergangenen Jahr überreichte der Leichtathletik Club Rudolstadt (LAC) gemeinsam mit seinen Sponsoren des Rudolstädter Firmenlaufs, der Energieversorgung Rudolstadt (EVR) und der Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt, 6000 Euro an die Stadt Rudolstadt. Hierbei handelt es sich um den Erlös des letzten Rudolstädter Firmenlaufs. Zugute kam das Geld dem jetzt eingeweihten Beachvolleyballplatz in der Schillerschule. Unterm Strich kostete die neue Sportanlage laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung 19.000 Euro. Die Differenz zur Spende des LAC übernahm die Stadt. „Allein der Bauhof steckte 255 Arbeitsstunden in das Projekt“, erklärte Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) bei der Übergabe und dankte allen Beteiligten, die sich intensiv um eine rasche Umsetzung bemüht haben. Neben dem LAC, den Sponsoren des Firmenlaufs und dem Bauhof, sind es das ausführende Team der Verwaltung, das Kollegium der Schillerschule und Christian Hiltmann, der mit seiner Autosattlerei die 270 Quadratmeter große Plane angefertigt hatte.

Bei einem anschließenden Spiel dreier Mannschaften, bestehend aus einer Mannschaft der Schillerschule, einer Mannschaft der Sponsoren und einer Mannschaft der Stadtverwaltung, wurde die neue Beachvolleyballanlage eingeweiht. Sieger des Matchs wurden die Schüler und Lehrer der Schillerschule.

Der nächste Rudolstädter Firmenlauf des LAC, bei dem der Erlös wieder für sportliche Projekte um Rudolstadt eingesetzt werden soll, ist für den 8. September geplant. red