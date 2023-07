Beeindruckende Fotos: Neuer Bildband zeigt Rudolstadt einst und jetzt

Rudolstadt Freundeskreis Stadtführer übergibt die ersten Exemplare des Buches für Bibliothek und Stadtarchiv

Rudolstadt hat dieser Tage eine besondere Schenkung erhalten. Einige Mitglieder des Freundeskreises Stadtführer Rudolstadt haben persönlich einige Ausgaben des neuen Bildbands "Rudolstadt einst und jetzt – Eine spannende Zeitreise in faszinierenden Bildern" an Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) übergeben. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Das Buch, das nun seinen Platz in der Stadtbibliothek und im Stadtarchiv finden werde, biete spannende Einblicke in die Entwicklung der Stadt. Anhand von 55 zum Teil unveröffentlichten historischen Aufnahmen und aktuellen Fotografien aus demselben Blickwinkel werde eindrucksvoll dokumentiert, wie sehr sich das Stadtbild in den letzten Jahrzehnten gewandelt habe, heißt es.

Sieben Autoren bei vierter Publikation des Freundeskreises

Reichl wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: "Ich freue mich, die Stadt aus diesen neuen Blickwinkeln noch einmal entdecken zu können. So schön die Digitalisierung auch ist, Lokalgeschichte in ihrer analogen Form wie in einem Buch ist etwas für die Ewigkeit. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit und Engagement für die Stadt."

Die Publikation ist das vierte Buch des Freundeskreises Stadtführer. Die Autoren sind sieben Mitglieder des Freundeskreises: Joachim Böhme, Erika Drews, Steffen Günsche, Günther Hille, Andrea Keller, Katrin Kirsten und Sieglinde Schmidt. Ihre erste Veröffentlichung traf bei Einwohnern und Gästen der Stadt auf große Resonanz und ist längst vergriffen. Der neue Band berücksichtige auch die neuen Ortsteile der ehemaligen Stadt Remda-Teichel.

Der Freundeskreis Stadtführer Rudolstadt engagiert sich auch mit thematischen Fotovorträgen zur Stadtgeschichte und sammelt Spenden für verschiedene Restaurierungsprojekte.