Den Seniorenbegleitern wurde am Mittwoch bei einer Veranstaltung für ihre ehrenamtliche Arbeit gedankt.

Begleitung für Senioren im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

„Sie sind es, die einen wertvollen Beitrag leisten für Menschen, die Zuspruch und Begleitung brauchen“, lobt Bürgermeister Jörg Reichl die Arbeit der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter – den „Herbstzeitlosen“. Bei einer Motivations- und Weiterbildungsveranstaltung am Mittwoch im Löwensaal bekamen sie Zeit zum Austausch bei Musik und Essen. Ein Vortrag erläuterte die geistige Entwicklung während des Alterns. Das Trio Vivoce der Saalfelder Musikschule sang und spielte vom Glück und bringt damit auf den Punkt, was die Seniorenbegleiter täglich schenken – gerade jetzt in der dunklen Herbstzeit.

Die Größe des Projektes „Herbstzeitlose“ übersteige mittlerweile die Raumkapazitäten, weiß Elisabeth Franke, die für dessen Koordination verantwortlich ist. Unter Projektträgerschaft des Awo-Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt wurden in 16 Jahren bereits 270 ehrenamtliche Begleiter ausgebildet. 110 von ihnen sind derzeit im Einsatz und besuchen 145 einsame oder kranke Menschen im Kreis. „Wir versuchen dabei die Begleiter wohnortnah einzusetzen.“ Ein telefonischer Begleitdienst befindet sich zudem im Aufbau.

Von Frauen dominiertes Ehrenamt

Am 5. Februar 2020 beginnt die nächste Ausbildung, zu der man sich noch anmelden kann. „Es ist wichtig, dass wir jedes Jahr ausbilden, damit wir immer wieder Begleiter haben“, so Franke. In Kursen über drei Monate lernen die Seniorenbegleiter viel über Erkrankungen im Alter, erste Hilfe und psychologische und physiologische Besonderheiten. Auch über den Tod wird gesprochen, denn manche betreuen ihre Schützlinge bis zum Schluss.

Renate Fleischer, Brigitte Oßwald und Sigrid Karge (von links) haben sich auch als Seniorenbegleiterinnen ausbilden lassen. Foto: Marie Neubauer

Finanziert wird das Projekt über Awo, Freistaat und Spenden. Mit einem Teil der 10.000 Euro vom Thüringer Zukunftspreis konnte den Begleitern mit einem Ausflug auch mal etwas zurück gegeben werden.

Nur an Männern mangelt es noch unter den Freiwilligen. „Wir suchen immer Männer, aber das ist schwierig. Fürsorge ist noch das klassische Frauenthema. Leider“, sagt die Projektverantwortliche. Etwa zehn bis zwölf Männer zählen zu den ehrenamtlichen Seniorenbegleitern. Wenn im nächsten Jahr der neue Kurs startet, kommen vielleicht neue dazu.