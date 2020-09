In Gorndorf bei Saalfeld fasste die Polizei einen flüchtigen Mann, der eigentlich in Haft hätte sein müssen (Symbolbild).

Saalfeld/Gorndorf. Die Beamten konnten in Gorndorf einen flüchtigen 37-Jährigen festnehmen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Bei Routinekontrolle in Gorndorf: Polizei fasst Flüchtigen

In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei zwei Personen in einem Skoda in Gorndorf bei Saalfeld kontrolliert. Nach dem Anhalten des Fahrzeugs sei der Beifahrer plötzlich geflohen. Die Beamten konnten ihn aber nach einer kurzen Verfolgungsjagd fassen.

Der 37-jährige Mann ergriff laut Polizeiangaben die Flucht, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Polizeibeamte konnten bei einer kurzen Durchsuchung außerdem Betäubungsmittel bei dem Flüchtigen feststellen. Sie brachten den 37-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

