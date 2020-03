Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bekannter Königseer Arzt tritt aus der CDU aus

Der Brief ging am Montag von Königsee auf die Reise nach Saalfeld. Darin erklärt Gunther Kranert, bisher Beisitzer im Kreisvorstand der CDU Saalfeld-Rudolstadt, seinen Austritt aus der Partei, in die er vor 30 Jahren eingetreten ist. „Die CDU ist nicht mehr meine politische Heimat“, sagte der Oberarzt an den Thüringen-Kliniken in Saalfeld am Dienstag dieser Zeitung. Seine Tätigkeit im Stadtrat Königsee, wo er seit Jahren den Finanzausschuss leitet, wolle er fortsetzen.

Kritik an Sozialdemokratisierung der Union Es ist ein Rückzug mit Ansage. Anfang Februar, als unter dem Eindruck der Ereignisse im Thüringer Landtag binnen 48 Stunden drei Königseer CDU-Mitglieder ihr Parteibuch abgaben, hatte der 55-Jährige einen offenen Brief an CDU-Kreischef Steffen Kania geschrieben. Darin kritisierte er die „katastrophale Asyl- und Migrationspolitik und Sozialdemokratisierung“ seiner Partei, aber auch die Energie- und Währungspolitik. „Sollte die CDU in Thüringen auch nur in in irgendeiner Weise Steigbügelhalter für einen Ministerpräsidentenkandidaten Bodo Ramelow … sein, dann sind meine Tage in der CDU Thüringen gezählt“, schrieb Kranert, der seit Jahrzehnten für humanitäre Projekte der Interplast-Stiftung Einsätze in Entwicklungsländern absolviert. Der Fortgang der Ereignisse mit der Wahl von Ramelow zum Regierungschef ist bekannt. Kranert: „Mein Austritt ist nur folgerichtig und konsequent“.