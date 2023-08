Die Adam-Eifert- Orgel in der Katharinenkirche zu Mellenbach-Glasbach.

Benefiz-Orgelkonzert in der Katharinenkirche zu Mellenbach

Am 26. August um 17 Uhr findet in der Katharinenkirche Mellenbach-Glasbach ein Benefizkonzert zum Erhalt der Kirche statt.

Kirchenmusikdirektor Torsten Sterzig, ehemaliger Kantor in Oberweißbach, spielt Orgelwerke von Komponisten aus der Region, darunter Georg Andreas Sorge (Mellenbach), Johann Georg Nicolai (Lichtenhain), Johann Philipp Käfer (Schney/Lichtenfels) und Johann Michael Bach (Arnstadt). Zu den Mitwirkenden zählt auch der Gesangsverein Humor 1879 Mellenbach-Glasbach. Der Eintritt ist frei, Spenden zum Erhalt der Kirche werden gern entgegen genommen.

Anschließend gibt es Bratwürste und Getränke im Pfarrgarten nebenan.