Bequemer und mobiler: Neuer Rufbus für Volkstedt eingerichtet

Rudolstadt. Testzeitraum: Vom 14. August bis 30. September können Menschen in Volkstedt das flexible Angebot testen

Die Stadt Rudolstadt, der Zweckverband ÖPNV Saale-Orla und Kombus haben einen Rufbus für Volkstedt eingerichtet. Dieser Rufbus dient als Ersatzverkehr während der laufenden Baumaßnahmen und soll den Bürgerinnen und Bürgern eine zusätzliche Mobilitätslösung bieten. Der Testzeitraum für dieses Projekt erstreckt sich vom 14. August bis 30. September.

In dieser Zeit haben die Bürgerinnen und Bürger von Volkstedt die Möglichkeit, den Rufbus zu testen und von einer flexiblen Beförderungsmöglichkeit zu profitieren. Der Rufbus hält ausschließlich an der Haltestelle Volkstedt Kirche in Fahrtrichtung Anker. Montags bis freitags fährt der Bedarfsbus viermal täglich von Volkstedt in die Innenstadt und umgekehrt.

Die festen Abfahrtszeiten sind den Fahrplänen der Linie S2 zu entnehmen.

Um den Service nutzen zu können, müssen sich die Bürgerinnen und Bürger spätestens 2 Stunden vor der gewünschten Abfahrtszeit telefonisch unter 03671/525 1919 anmelden. So soll sichergestellt werden, dass die Fahrten effizient und pünktlich durchgeführt werden können. Abfahrtszeiten: Volkstedt Kirche: 9 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr Am Anger: 8:45 Uhr, 11:45 Uhr, 13:45 Uhr und 15:45 Uhr