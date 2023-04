Beratung in Saalfeld zu Heizungstausch und Fördermitteln

Saalfeld. Das Infomobil der Thüringer Verbraucherzentrale kommt nach Saalfeld. An diesem Tag werden die Fragen der Bürger beantwortet.

Beim Thema Heizung herrscht aktuell große Verunsicherung. Soll ich den Heizungstausch vorziehen? Passt eine Wärmepumpe zu meinem Haus? Und was wird eigentlich noch gefördert?

Diese Fragen beantwortet die Verbraucherzentrale Thüringen am Donnerstag, 27. April, in Saalfeld. Das Infomobil der Verbraucherschützer steht von 9 bis 16.30 Uhr in der Fußgängerzone in der Blankenburger Straße.

Im Mobil erfahren die Ratsuchenden, welche Heiztechnik zu ihrem Haus passt und was es bei einem Heizungstausch zu beachten gibt. Zudem erklärt die Verbraucherzentrale, welche Fördermittel aktuell für eine energieeffiziente Sanierung des Eigenheims zur Verfügung stehen.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Ratsuchende werden gebeten, im Voraus unter Telefon 0361/55 51 40 einen festen Termin für die Beratung im Infomobil zu vereinbaren. Die Beratung ist kostenfrei.