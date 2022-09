Guido Berg über die Energiekrise und die Frage, was jeder tun kann.

Ich bin kein Freund einfacher Wahrheiten. Nein, anders. Ich bin ein Freund einfacher Wahrheiten. Oft sind die Dinge komplex und wir sollten sie auch nicht unterkomplex betrachten. Doch manchmal schält sich aus dem ganzen Wenn und Aber dann doch eine klare Wahrheit heraus. In der Energiekrise ist das für mich: Ich muss Energie sparen. Ich frage gern, was die große Politik tun kann, ebenso gern aber auch, was ich tun kann.

Worauf ich hinaus will: Es ist superleicht, sich über individuelle Einsparbemühungen und Ratschläge dazu (Nutzt Waschlappen!) lustig zu machen. Dabei sind wir, wenn wir uns vor Augen führen, wie viele wir sind, eine Macht. 20 Prozent Erdgas müssen wir einsparen. Meiner Meinung nach können wir das schaffen. Es ist auch eine Frage der Haltung. Ich jedenfalls bin bereit für den dicken Pullover und die lange Unterhose.

