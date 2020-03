Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bergbahnkönigin komponiert für die Zeit nach Corona

Abgesagte Konzerte und leere Theatersäle: Viele Kunst- und Kulturschaffende verdienen wegen des Coronavirus’ momentan weniger bis gar nichts. Wir sprachen mit Bergbahnkönigin Sylvia Potreck, die plötzlich keine Auftritte mehr hat.

1. Frau Potreck wie geht es Ihnen?

Sehr gut. Wir Künstler sind es ja gewohnt, uns vor Erkältungen zu schützen. Da dieser Virus aber besonders aggressiv ist, werde ich die ausgesprochenen Empfehlungen streng einhalten. Das empfehle ich natürlich auch meinen Freunden und meinem Umfeld.

2. Wie wirkt sich die derzeitige Situation auf die Künstler aus?

So etwas hatten wir ja noch nie. Ich habe viele Stornierungen. Aber das lässt sich in dieser Situation nicht verhindern. Viele meiner Kollegen haben große Angst. Sicherlich lassen sich ein paar Monate überbrücken. Sollte es aber längerfristig dauern, sehe ich für viele Musiker eine existenzielle Bedrohung.

3. Was steht in der Zeit ohne Veranstaltungen auf ihrer Agenda?

Für mich ist das finanzielle Risiko überschaubar. Seit Jahren arbeite ich bei meinem Lebensgefährten in der Arztpraxis mit. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, für andere Menschen in dieser schweren Zeit da zu sein. Auch nutze ich die auftrittsfreie Zeit, um mein neues Programm vorzubereiten. Am 8. März war meine letzte Veranstaltung zum Frauentag in der Rennsteigbaude in Neuhaus. Sie war unbeschwert, locker, richtig lustig. Keiner hätte gedacht, dass es ein paar Tage später solch eine Wende nimmt. Da ich eine Optimistin bin, glaube fest daran, dass wir alle gemeinsam diese Krise meistern. Deshalb werde ich auch weiter neue Lieder komponieren. Ich freue mich auf die Auftritte nach Corona und möchte an dieser Stelle alle meine Fans ganz herzlich grüßen. Es fragte Roberto Burian