Bernhard Schmidt: Bergbahn-Umbenennung ist „sinnlos“

Der neue Name für unsere Oberweißbacher Bergbahn ist für Bürger und Gäste der Bergbahnregion eine sehr bittere Nachricht. Leider erfuhren wir von den Plänen der Geschäftsführung erst, nachdem alles beschlossen war.

Den Namen „Thüringer Bergbahn“ hat man sich von einem Werbebüro einreden lassen, um mehr Fahrgäste zu bekommen. Besonders die Oberweißbacher und Lichtenhainer sind davon enttäuscht, da Stadtrat, Fröbelstadt Marketing GmbH und Vereine eine lange Zusammenarbeit mit der Bahn pflegten, zum Vorteil der Region.

Dass in den letzten Jahren die Fahrgastzahlen sanken, liegt in keiner Weise an dem mittlerweile 97-jährigen Traditionsnamen, sondern an der allgemeinen Tourismusentwicklung im Thüringer Wald.

Nicht der Name ist das Problem, sondern fehlende Wirtshäuser

Fehlende Hotels, Pensionen und Gaststätten sind das Ergebnis einer falschen Weichenstellung in Thüringen in den neunziger Jahren. Städtetourismus war die Strategie, der Thüringer Wald wurde vergessen.

Wir sind nicht gegen neue Werbestrategien, jedoch müssen sie sinnvoll und durchdacht sein. Gerade im letzten Jahrzehnt haben die Touristiker und Gemeinden dem Schwarzatal mit Oberweißbacher Bergbahn, Fröbel, Schloss Schwarzburg und Panoramaweg Schwarzatal wieder einen Markennamen verliehen. Besonders in den Monaten nach dem Lockdown haben sich Touristen an den Thüringer Wald erinnert und der Bergbahn mehr Fahrgäste gebracht. Wir zweifeln an, dass der neue Name eine sinnvolle Werbung ist.

Die Oberweißbacher Bergbahn wurde nach dem ersten Weltkrieg als Gemeinschaftswerk der Gemeinden Oberweißbach, Lichtenhain, Cursdorf, Deesbach und deren Bürger erbaut. Heute ist kaum vorstellbar, was in dieser schweren Zeit geleistet wurde. Mit Hacke und Schaufel wurde die Bergbahntrasse in den Berg gehauen. Mit Notgeldscheinen finanzierten die Bürger die Bahn mit, um sich eine bessere Zukunft zu schaffen, was auch durch die Entwicklung der Industrie und der Sommerfrische gelang. Die Bergbahn ist für uns ein Symbol dafür, was Bürger und Gemeinden zur Selbsthilfe geleistet haben.

Auch dies unterstreicht die Geschmacklosigkeit dieser sinnlosen Umbenennung. Die finanziellen Aufwendungen des neuen Namens sind sicher erheblich. Wir hoffen nun, dass entsprechend der Aussage der Geschäftsführerin, der Name „Oberweißbacher Bergbahn“ an Wagen und Bahnhöfen erhalten bleibt. Ich habe in den letzten Tagen über 80 Mails und Anrufe aus ganz Ostdeutschland mit Unverständnis für den neuen Namen erhalten.