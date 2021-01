Rudolstadt. Das Internetphänomen des US-Senators mit Handschuhen und Winterjacke ist in der Region angekommen.

„Bernie Sanders“ wartet in Rudolstadt

Bernie Sanders, Senator für den US-Bundesstaat Vermont und zweimaliger Anwärter für die Präsidentschaftskandidatur, ist mit 79 Jahren zum Internethit geworden. Ein Foto, auf dem er mit Fäustlingen und Winterjacke gänzlich uneitel auf die Vereidigung von Joe Biden wartet, begeistert derzeit die Netzgemeinde. Längst ist der Senior per Computer in andere Bilder implantiert worden, etwa von historischen Ereignissen oder in Gemälde.

Auch das Fitnesszentrum Injoy Rudolstadt nutzt die aktuelle Popularität Sanders’ auf seiner Facebookseite, wenn auch zufällig: Auf vier Fotos sieht man den Amerikaner in Trainings- und Kursräumen sowie an der Bar des Studios. „Wir warten geduldig auf die Wiedereröffnung“, ist das Posting vom Sonntagabend betitelt.

Der Hintergedanke scheint klar: Ebenso wie Bernie Sanders in Eiseskälte auf den Beginn der Zeremonie wartete, sehnt man in der Fitnessbranche die Wiederöffnung herbei. „Ich hatte eines dieser Bilder im Internet entdeckt, wusste aber gar nicht, wer der Herr ist“, bekennt Geschäftsführer Karsten Leypold. „Ich dachte einfach, sein Gesichtsausdruck und Haltung könnte unsere Stimmung gut widerspiegeln“.

Erst darauf erfuhr er von seiner Identität, enttarnte die Bildmontage und den Hintergrund des Originalfotos. „Ein viraler Hit war nie geplant“, so Leypold. Stand Dienstagabend haben gut 90 Personen auf den Beitrag reagiert und in Kommentaren ihre Hoffnung auf baldige Öffnung kundgetan.

Karsten Leypold geht in den nächsten Tagen von einer Lösung des Problems aus. „Der Aspekt Gesundheitsförderung kommt in der politischen Diskussion nicht vor“, kritisiert er. Kürzlich habe man das Hilfsgeld für November erhalten, Kurzarbeit gilt trotzdem erst einmal. Die Schließzeit überbrückten sie unter anderem mit einem Onlinekurs zur Gewichtsreduktion. „Wir wollen auch im Lockdown Kontakt zu unseren Kunden halten“, sagt er. „Wenn wir nächste Woche wieder öffnen dürften, wir wären bereit!“