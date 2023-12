Besinnung und Frieden – für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und den Rest der Welt

Leere Straßen in Bethlehem am Morgen des 24. Dezember. Bethlehem, das von Christen als der Geburtsort Jesu angesehen wird, ist zu dieser Jahreszeit meist voller ausländischer Touristen, mit Straßen voller Weihnachtsdekoration und Händlern, die Ornamente und festliche Figuren verkaufen.

Henry Bechtoldt hofft auf vernünftiges Handeln – ein Kommentar.

Ein besinnliches, friedliches Weihnachtsfest haben wir gefeiert. Aber wirklich überall? Wo man auch in diesem Jahr hinschaut, friedlich ist etwas anderes, ob Ukraine, Gaza oder Flüchtlingsströme: Tausende, wenn nicht Millionen von Menschen sehnen sich nach Frieden und wünschen sich Besinnung auf Vernunft. Aber alles scheint zu eskalieren. Leere Straßen in Bethlehem, in einem Ort, der vielen Religionen als Mittelpunkt gilt, herrscht ängstliche Stille, der Papst ruft zu Frieden auf. Wird er erhört? Wann kehrt Vernunft ein?

In Deutschland, wo seit fast 80 Jahre Frieden herrscht, macht sich Unsicherheit breit, unterschwellig noch, geschuldet sicher auch dem Regierungshandeln, keimt Zukunftsangst. Eine Angst, die extreme Kräfte an die Oberfläche spült. So wünschen sich die Menschen ein Besinnen auf vernünftiges Handeln.

Zur Christvesper in Großneundorf blieb all das vor der Kirchentür, aber das Licht des Friedens wird mit dem Krippenspiel ins Herz der Menschen gepflanzt – ein Licht, das jeder nach außen tragen soll, denn Besinnung und Frieden kommen vom Menschen und müssen weitergegeben werden.