Bestnoten für Notaufnahme der Thüringen-Kliniken in Saalfeld

Saalfeld Medizinischer Dienst bescheinigt Qualifikation für die erweiterte Notfallversorgung und die Aufnahme von Kindern

Gute Nachrichten vom größten Arbeitgeber in Südostthüringen: Der Klinikstandort Saalfeld der Thüringen-Kliniken ist für die erweiterte Notfallversorgung und für die Notfallversorgung Kinder qualifiziert. Das bescheinigte der Medizinische Dienst nach einer umfassenden „Kontrolle der Einhaltung der Qualitätsanforderungen nach den Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern“. "Die Chefärzte Dr. med. Lars Kummer (Notaufnahme) und Dr. med. Robert Kästner (Kinder- und Jugendmedizin) zeigten sich sehr zufrieden, dass ihre Teams mit sehr guten Ergebnissen die Prüfung abgeschlossen haben", heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung des kommunalen Krankenhauses, das sich zu 100 Prozent im Eigentum des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt befindet.

Anforderungen an Struktur und Qualität erfüllt

Für die Notfallversorgung der Krankenhäuser existieren der Mitteilung zufolge klare Mindestvoraussetzungen für die einzelnen Versorgungsstufen, die vom Medizinischen Dienst geprüft werden. Einer dieser Prüfungen nach den Kriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) musste sich die Zentrale Notaufnahme Saalfeld stellen. Überprüft wurden die Strukturen der Notaufnahme, das Zusammenspiel mit den einzelnen Fachdisziplinen der Thüringen-Kliniken, Dienstpläne, Qualifikationen im ärztlichen und im Pflegedienst.

"Ausnahmslos erfüllt hat die Zentrale Notaufnahme in Saalfeld die Anforderungen an Struktur und Qualität im gestuften System von Notfallstrukturen", erklärte dazu Kliniksprecher Stephan Breidt. Die Thüringen-Kliniken gehören zu den ersten fünf Notfallaufnahmen in Thüringen, die der Medizinische Dienst einer derartigen Prüfung unterzogen hat.

Das Krankenhaus der Regelversorgung mit Standorten in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck beschäftigt einschließlich der Auszubildenden, Praktikanten und Studenten rund 2000 Mitarbeiter.