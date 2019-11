Ob der Weihnachtsmann mich auch nicht vergisst, denkt sich die kleine Johanna beim Besuch der Adventsausstellung in Bad Blankenburg. Die Ausstellung bot wieder eine enorme Vielfalt an geschmackvoller Dekoration und Geschenkideen. Viele Besucher ließen sich vom Ambiente schon mal auf die weihnachtliche Zeit einstimmen.

Bad Blankenburg. Ausstellung in Bad Blankenburg entführt in weihnachtliche Lichterwelt.

Besucher auf Adventszeit eingestimmt

Zur Weihnachtszeit verwandeln sich viele Ecken und Plätze in Bad Blankenburg zu einem romantischen Winterwunderland. Klein, fein, gut besucht – bestens angenommen wurde die Adventsausstellung, die vom Gartenbau & Blumenhaus Pfotenhauer jetzt am Wochenende angeboten wurde. Sein Licht leuchtet in der dunklen Winterzeit und seine grünen Zweige legen sich schützend über die Geschenke. Der prächtig geschmückte Weihnachtsbaum sorgt mit seinem wunderschönen Kleid jede Weihnachten für Staunen und eine feierliche Stimmung. Weihnachtsbäume von traditionell bis modern stehen deshalb diesmal im Fokus der Ausstellung unter dem Motto: „Bäumchen wechsel dich“.

Und so bot das Team um Lutz Hoffrichter einmal mehr Floristik vom Feinsten in seiner Schau. Bei Weihnachtsmusik konnten hier die mit viel Liebe zum Detail gearbeiteten Kränze, Gestecke und allerhand weihnachtliche Accessoires bewundert und natürlich auch gekauft werden. Für jeden Geschmack und Geldbeutel war etwas dabei, ob rustikal, verspielt oder edel. „Schön, dass ihr das alles mit so viel Liebe macht. Wenn man nur nicht schon so viel hätte“, lacht eine ältere Besucherin, während sie nach Dekorativem für die Weihnachtszeit stöbert. „Man hat doch jedes Jahr wieder etwas zu verschenken“, entgegnet ein anderer Gast.

Rosé-Töne mit Silber und Gold sind der Schwerpunkt

Paul und Johanna blicken fasziniert auf zwei Elchfiguren, welche sie am liebsten gleich mit nach Hause nehmen würden. Rosé-Töne, abgewandelt mit Silber und Gold, ist diesmal der Schwerpunkt bei vielen Dekorationen. Und natürlich Rot, es ist warm und erinnert an früher. Dabei wird neben den Geschäftsräumen auch die Fläche vor dem Laden als zusätzliche Ausstellungsfläche genutzt. So kommen Dekoration und Farben besonders gut zur Geltung. Nur noch wenige Tage, dann steht er vor der Tür, der erste Advent.

Für viele Gäste ist es wieder ein echter Familientag mit einem Hauch von Weihnachten. Ob Türschmuck, Adventsgestecke oder ein Weihnachtsstrauß. Dass dort noch jeder Kranz von Hand gebunden und anschließend mit Liebe verziert wird, das schätzen die Kunden. Nicht nur aus dem gesamten Stadtgebiet, sondern auch aus den Nachbarorten waren die Besucher zur Ausstellung gekommen, um sich auf die Adventszeit einzustimmen. Bei heißen Getränken, und Kulinarischen vom Rost blieb man noch gerne eine Weile beisammen und genoss die gemütliche Stimmung.