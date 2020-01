Besucherrekord und neue Ziele im Meininger Hof in Saalfeld

„Es ist das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Kulturbetriebs Meininger Hof“, sagt Werkleiter Tobias Fritzsche beim Blick auf die Zahlen des Jahres 2019. „Wir haben die 30.000-Besucher-Marke erstmals geknackt.“ Mit 114 Veranstaltungen fanden dort so viele Veranstaltungen wie noch nie statt. Auch bezüglich der Umsätze im gastronomischen Bereich kann das Haus ein deutliches Plus verzeichnen. Das stimmt den Werkleiter zufrieden und an diesen Erfolg möchte er 2020 anknüpfen.

Der Plan, wie das gestemmt werden soll, ist gleichzeitig der Plan für das erste Halbjahr, der jetzt druckfrisch vorliegt.

Wenige Restkarten für „Die Prinzen“

Bereits ausverkauft ist die Veranstaltung mit Gregor Gysi im Stadtmuseum, wie Tobias Fritzsche weiß. Für „Die Prinzen“ seien nur noch wenige Karten zu ergattern. Neben diesen beiden Zugpferden für das Jahr 2020 steht das erstmals stattfindende Irische Wochenende hoch im Kurs. Mit einer Mischung aus Konzert, Multivisionsshow und einer Stepptanzshow mit Livemusik wird der Meininger Hof vom 24. bis 26. Januar in ein saftiges Grün getaucht. „Die aufstrebenden Newcomer Cúig wurden 2016 als beste neue irische Band ausgezeichnet“, so der Werkleiter. Mit Dr. Heiko Beyer, einem weit gereisten Fotojournalisten aus Ludwigsstadt, soll die Multivisionsshow am zweiten Abend den Reiz und die Faszination Irlands nach Saalfeld bringen. Den Abschluss bildet die Show „Whiskey, you are the Devil“ der „Danceperados of Ireland“. „Mit diesem Programm sind sie das letzte Mal auf Tour“, informiert Fritzsche.

Das neue Programmheft des Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof. Foto: Dominique Lattich

Mit dem bekannten Comedian Ingo Oschmann wird für den 6. März Stand-up-Comedy, Zauberkunst und Improvisation angekündigt. Einen Tag später, 7. März, präsentieren die Schauspieler Franziska Troegner und Jaecki Schwarz Kriminalgeschichten von Roald Dahl unter dem Titel „Mit der Lammkeule auf dem Weg zum Himmel“.

Zur guten Tradition gehört das Frühjahrskonzert bei Schier-Optik. „Am 25. April ist mit Jule Malischke eine junge, aufstrebende Künstlerin, die durch ihr hochkarätiges Gitarrenspiel begeistert, zu Gast. Sie kann sehr gut singen, schreibt eigene Songs mit viel Poesie und beeindruckt mit dieser Kombination ihr Publikum“, sagt der Werkleiter. Den Programmabschluss im ersten Halbjahr bildet der aus dem MDR bekannte Kabarettist Lothar Bölck am 20. Juni.

Einen gelungenen Auftakt für dieses Jahr bot am gestrigen Freitag das Musical „Die Schöne und das Biest“, das für ein ausverkauftes Haus sorgte. Nur eine kurze Umbaupause bleibt, denn am heutigen Samstag findet dort die InKontakt-Messe statt, bevor am morgigen Sonntag, 5. Januar, „Best of Black Gospel“ im Meininger Hof gastieren wird. Dafür sind einige Restkarten für Kurzentschlossene noch an der Abendkasse erhältlich.

Mit „Glenn Miller Orchestra“in die 30er und 40er Jahre

Auf einen alten Bekannten treffen die Kulturliebhaber am 10. Januar. Wil Salden und seine Musiker versetzen ihr Publikum als das „Glenn Miller Orchestra“ in die 30er und 40er Jahre zurück.



Am Sonntag, 12. Januar, findet das traditionelle Neujahrskonzert der Stadtkapelle Kulmbach statt – abermals eine bereits ausverkaufte Veranstaltung.

„Im Anschluss starten wir in die Sinfoniekonzert-Saison, die auch in 2020 wegen der Bauarbeiten am Theater Rudolstadt ebenso wie die Musiktheaterproduktionen im Meininger Hof stattfinden“, so Tobias Fritzsche. Abwechslung wird im weiteren Jahresverlauf durch das Musical „Schneekönigin“ sowie das Ballett „Dornröschen“ geboten.

Noch im Programmheft enthalten, aber vom Veranstalter verschoben, ist „The Music of James Bond“. Es wird erst am 4. Februar 2021 stattfinden. „Die bereits gekauften Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit“, versichert Fritzsche.

Karten für alle Veranstaltungen des Kulturbetriebs Saalfeld/Meininger Hof sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 03671/35 95 90 sowie auf www.meininger-hof.de erhältlich.