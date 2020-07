Sonneberg. Eine 22-Jährige ist Dienstagmorgen in Sonneberg mit ihrem Seat gegen einen Gartentor gefahren - und ließ dann einfach den Wagen stehen. So kam ihr die Polizei dennoch auf die Schliche.

Betrunkene 22-Jährige fährt in Sonneberg gegen Tor und flüchtet

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin in Sonneberg ist Dienstagmorgen betrunken gegen das Einfahrtstor eines Gartens in der Neustädter Straße gefahren. Nach dem Unfall ließ sie den Seat stehen und ging, wie eine Sprecherin der Polizei Sonneberg am Mittwoch sagte.

Durch das Auto-Kennzeichen und Spuren am Unfallort konnte die Polizei die Tatverdächtige finden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,78 Promille ergeben. Der Führerschein der Frau wurde eingezogen.

