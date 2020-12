Die Feuerwehr hatte die Lage vor Ort in Saalfeld schnell im Griff. (Symbolfoto)

Saalfeld. Weil eine betrunkene 77-Jährige zu Hause die falsche Herdplatte eingeschaltet hatte, entstand ungewollt zu viel Rauch, weshalb die Feuerwehr in Saalfeld alarmiert wurde.

Betrunkene Frau verwechselt Herdplatte – Feuerwehreinsatz in Saalfeld

Als die Feuerwehr am Samstagabend nach Saalfeld zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Friedensstraße ausrücken musste, rechnete man zunächst mit dem Schlimmsten.

Vor Ort stellte sich die Situation nicht all zu dramatisch ein. Die Feuerwehr traf vor Ort auf eine Frau und deren pflegebedürftigen Ehemann, die beide unverletzt blieben. Nach ersten Ermittlungen hatte die 77 Jahre alte Frau Essen auf einem Elektroherd zubereitet und dabei die falsche Herdplatte eingeschaltet. Daraufhin schmorte eine darauf abgestellte Plastikschüssel, wobei es zu einer leichten Rauchentwicklung in der Wohnung kam.

Ein von der auch hinzugerufenen Polizei bei der 77-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb sie wohl die Herdplatten verwechselt hatte, so die Polizei in Saalfeld.

De Gebäudesubstanz oder andere Gegenstände wurden nicht beschädigt.