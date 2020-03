Ein stark betrunkener Quad-Fahrer wurde am Freitagabend von der Polizei in Saalfeld gestellt.

Betrunkener Quad-Fahrer hatte über zwei Promille intus

Wie die Polizei in Saalfeld am Sonntag berichtet, teilte ihr am Freitagabend die Mitarbeiterin einer Tankstelle mit, dass bei ihr im Shop gerade ein ziemlich angetrunken wirkender Quad-Fahrer Alkohol gekauft habe.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung traf tatsächlich kurze Zeit später noch an der Tankstelle auf den Quad-Fahrer. Der Verdacht der Tankstellen-Mitarbeiterin bestätigte sich augenscheinlich für die Polizisten. Ein bei dem 49-Jährigen durchgeführter Alkoholtest zeigte 2,27 Promille.

Seinen Führerschein sollte der Mann nun abgeben, denn mittlerweile besaß er schon überhaupt keinen mehr. Zudem war sein Quad gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen die Abgabeverordnung.