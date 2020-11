Saalfeld. In Saalfeld rollt ein Betrunkener die Böschung hinunter und landet in der Saale. Ein Augenzeuge bemerkt das und zieht den Mann aus dem Wasser.

Betrunkener rollt den Hang hinab und landet in der Saale

Stark alkoholisiert stürzte ein 56-Jähriger am Samstagnachmittag in die Saale, teilte die Polizei mit. Der Mann lag zuvor auf einer Parkbank. Von dieser stürzte er und rollte dann eine Böschung hinunter und landete in dem Gewässer.

Augenzeuge zieht Betrunkenen aus dem Wasser

Ein 50-Jähriger beobachtete den Vorfall und zog den Betrunkenen sofort aus dem Wasser raus. Dieser wurde leicht unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht.

