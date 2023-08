Bibliothek Saalfeld feiert sich und die Schar der Lesenden

Björn Sauer und die Quatschband Sonnenschein - war eine der Erfolgsgeschichten am Samstag in Saalfeld.

Saalfeld Das Fest im ganzen Haus und besonders im Innenhof hatte verdientes Glück mit dem Wetter

Wenn an einem ganz normalen Sommersamstag im August in der Brudergasse am Nachmittag statt der erwartbaren Ruhe nach dem Einkaufstrubel plötzlich wieder die Fußgänger zahlreicher werden und vor allem zielgerichteter laufen, dann ist das ein untrügliches Zeichen, dass gleich die Türen der an diesem Tag vormittags ausnahmsweise geschlossenen Bibliothek aufgehen und außer der Stammkundschaft auch hoffentlich viele Gelegenheitsgäste willkommen sind in der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld.

Der Höhepunkt eines jeden Bibliotheksjahres und das schon seit 1992, so schätzt es auch die Einrichtung - sie steht seit 2020 unter der Leitung von Ines Slomian - ein, hatte noch an den Beginn des Nachmittag Angebote und Ausleihe in der Gaming Area gesetzt.

Bald aber füllte sich der Innenhof mit kleinen und großen Gästen auf den Bänken und das Engagement von Björn Sauer und seiner Quatschband "Sonnenschein" wurde zur sicheren Wette, denn in dieser Zeit traute sich kein Regenschauer über Saalfeld.

Bibliothek hat viele Unterstützer

Finanziert hat dessen Gage - diese Unterstützung wird Ines Slomian nicht müde zu betonen - der gemeinnützige Verein “Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen”. Er ist nur einer der Unterstützenden. Ein heimischer Getränkehersteller und eine unweit gelegene Bäckerei sind ebenso unter den Sponsoren gewesen.

Das ist deswegen wichtig, weil die Bibliothek ihren Status trotz der Fortschritte jüngerer Zeit - erst 2022 wurde nach neue Media Lab eingeweiht - weiter um ihren Status kämpft, dass sie im Selbstverständnis eine unverzichtbare Bildungseinrichtung ist und nicht eine im Zweifel bei Geldnot zur Disposition stehende freiwillige Aufgabe.

Als Stadt- und Kreisbibliothek, was eine Medienträger-Kooperation für eine gute Handvoll weiterer kleinerer Bibliotheken im Landkreis einschließt, weiß man sich, so betont die Leiterin, bei den politischen Gremien aber in konstruktiver Unterstützung.

Nun gelte es, sich vor allem bei den Schulen, wo die Bibliothek als Lernort in Vergessenheit geraten war, wieder stärker in Erinnerung zu bringen. Auch dafür sei das Fest eine prima Gelegenheit gewesen.